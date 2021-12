Bridgerton | Netflix annuncia la data ufficiale della seconda stagione

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ladi, tramite un messaggio scritto da Lady Whistledown in persona E’ stata finalmenteta la notizia che moltissimi fan da tutto il mondo stavano aspettando da tempo., la serie tv creata da Shonda Rhimes, farà finalmente ritorno sugli schermi dicon l’attesissima. E ora abbiamo finalmente una! L’annuncio dell’arrivodiè ricaduto proprio il giorno del 25 Dicembre. Non si tratta solo di un graditissimo ...

bridgertonbot : RT @TheItalianTimes: ?? SERIE TV 2022 Da #lamicageniale a #Bridgerton, ecco le 7 attesissime #serietv 2022. #Netflix, #Sky, #Disney+ e #Rai… - PrincipessaDemo : RT @TCDSTV: Il 25 Marzo 2022 uscirà su Netflix la seconda stagione di #Bridgerton Il protagonista sarà Anthony! - TheItalianTimes : ?? SERIE TV 2022 Da #lamicageniale a #Bridgerton, ecco le 7 attesissime #serietv 2022. #Netflix, #Sky, #Disney+ e… - TCDSTV : Il 25 Marzo 2022 uscirà su Netflix la seconda stagione di #Bridgerton Il protagonista sarà Anthony! - bridgertonbot : RT @Screenweek: #Bridgerton la seconda stagione a marzo su @NetflixIT ecco l’annuncio! -

2': dal 25 marzo suTorna il romantic drama , che nel secondo capitolo racconta la disputa amorosa tra Anthony, il primogenito casa e Kate Sharma , che darà del filo da ...Intantosi porta avanti:è stata, infatti, confermata per altre due stagioni per la felicità dello showrunner Chris Van Dausen, che in cuor suo sperava che il progetto continuasse ...C'è finalmente una data d'uscita per la seconda stagione di "Bridgerton 2". La serie, tratta dai libri di Julia Quinn vedrà la luce a marzo ...Netflix ha da poco rivelato ufficialmente la data del debutto ufficiale sulla piattaforma della seconda stagione di Bridgerton.