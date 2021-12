Benevento | un positivo al Covid | il comunicato

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilha conunicato con una nota ufficiale la positività aldi un componente della squadra, tamponi negativi per tutti gli altri Ilattraverso una nota ufficiale hala positività di un elemento del gruppo squadra. Ecco ildei sanniti:– «IlCalcio comunica che è stato riscontrato un caso di positività al-19 all’interno del gruppo squadra.Il soggetto in questione è stato immediatamente posto in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone, che verrà poi ripetuto prima della ripresa degli allenamenti collettivi.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

