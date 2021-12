Aumentati i disastri naturali nel 2021

Advertising

Nel 2021 sono aumentati i disastri climatici estremi

Il bilancio mondiale, contando solo i dieci eventi più disastrosi, supera le mille vittime, un milione e trecento mila sfollati con danni, stimati dalla Ong inglese Christian Aid, di cento cinquanta ...Un dato che fa il paio a quello redatto dall'Istituto Piepoli redatta per il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, secondo cui sonodell'83% i disturbi legati all'ansia, del 72% ...Per chi è giovane oggi, è facile covare diffidenza verso un mondo adulto incapace di mettersi realmente in discussione di fronte agli evidenti disastri ...Rapporto annuale della Ong britannica Christian Aid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 dic - I 10 peggiori disastri meteorologici del 2021 hanno causato danni per un totale di 170 miliardi di ...