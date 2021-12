Sospetta disponibilità PS5 su Unieuro | occhio alle pagine web non ufficiali

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 dicembre 2021) Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, al discorso dellaPS5. Sui social, infatti, ho avuto modo di notare il rilancio di link che, apparentemente, annunciano il restock di. Incuriosito, considerando anche quanto vi ho riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, premettendo che difficilmente si sarebbe mosso qualcosa in Italia durante il periodo natalizio, ho provato ad approfondire la questione. In questo modo, sono risalito alla pagina web che rimandava all’acquisto delle console. AttenzionepresuntePS5 suCome stanno le cose in Italia? Dal mio check non risultano recenti restock nel nostro Paese. Il controllo sulla paginaindicata su alcuni siti di dubbia origine rimanda ad una landing page che pare non ...