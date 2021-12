Advertising

PianetaMilan : #Psg, servono 100 milioni dal mercato: ecco i giocatori in uscita - Milannews24_com : Il #PSG deve vendere - news24_inter : Il PSG ha bisogno di cassa: #Icardi in partenza? - infoitsport : Mercato Psg, servono 100 milioni dalle cessioni: i nomi in uscita - PSG24hours : RT @persemprecalcio: ?? Secondo l'Equipe, il #PSG ???? deve risanare perdite stimate attorno ai 200 milioni di euro ?? A gennaio servirà fare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg servono

ASCOLTA Ilha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate:100 milioni nel mercato invernale Secondo quanto riporta L'Equipe, ilha urgente bisogno di fare cassa per ...Al Paris Saint Germain100 milioni di euro per ridurre le perdite di oltre 200 milioni. A lanciare la notizia è L'... Cifra ben inferiore rispetto ai 50 milioni spesi dalper acquistarlo dall'...Il PSG sarà costretto a cedere diversi giocatori per far tornare i conti. Qualcuno di questi potrebbe fare al caso del ...Il club francese deve cedere e secondo il quotidiano francese i due ex nerazzurri sono tra i giocatori da vendere ...