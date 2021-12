Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid-19 (Di domenica 26 dicembre 2021) Napoli (ITALPRESS) – “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo rende noto il Napoli su Twitter.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021)(ITALPRESS) – “è risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo rende noto ilsu Twitter.(ITALPRESS).

