**Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – "Il sistema delle relazioni interpersonali, come pure l'economia, il mondo del lavoro, della scienza e della cultura debbono molto alla svolta digitale che ha cambiato il volto del pianeta in breve tempo". Tuttavia "la tecnologia può giocare un ruolo importante nei processi di innovazione sociale a patto di avere chiaro che è la persona a doverne essere al centro". Quindi "non sono gli algoritmi a poter decidere la nostra esposizione alle informazioni, a influenzare le nostre preferenze, a incanalare le nostre scelte".

