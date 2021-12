Dolce della Befana: ricetta del panettone soffice (Di domenica 26 dicembre 2021) Quando arrivano le festività natalizie, si comincia a riflettere sul menu per il pranzo di Natale e poi per il cenone di Capodanno. Spesso però ci si dimentica di un altro giorno importante, quello dell’Epifania. Anche se si tratta della giornata che va a chiudere le feste, merita comunque di essere celebrata al meglio. Vediamo Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) Quando arrivano le festività natalizie, si comincia a riflettere sul menu per il pranzo di Natale e poi per il cenone di Capodanno. Spesso però ci si dimentica di un altro giorno importante, quello dell’Epifania. Anche se si trattagiornata che va a chiudere le feste, merita comunque di essere celebrata al meglio. Vediamo

Advertising

GenovaEventi : ?? Ché non lo assaggi un po' di ?????????? ?????????? da passeggio per festeggiare Santo Stefano? ? Crema dolce, impanata e fr… - Giovann00341278 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… - Dida_ti : RT @Faustanthonia73: La sensazione di qualcosa di travolgente ed inevitabile, la visione cinematografica della complementarietà di due rit… - SAGITTABCNDO : ? secondo dolce ? salame al cioccolato, specialità della mia nonnina ???? e basta sto ancora cercando di digerire tutto ieri - LorenzoSchiliro : RT @Anna50732053: Hattie McDaniel è stata la prima attrice afroamericana a ricevere un Oscar per il ruolo della dolce Mamy. Lei e Gable (Rh… -