Di vino o di virtù: come vi pare, ma ubriacatevi. Intervista a Cass Sunstein (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato sul terzo numero del Foglio Review, il mensile diretto da Annalena Benini che trovate in edicola oppure in digitale qui. Cass Sunstein è uno degli intellettuali più prolifici del pianeta, scrive moltissimo, lavora a intermittenza nel governo americano, insegna ad Harvard, è un costituzionalista, un economista e un sociologo – studia come l’umanità prende le proprie decisioni, le ragioni per cui spesso facciamo deviazioni inattese rispetto al nostro e al suo unico interesse: vivere tutti meglio. Quindi lei cerca di capire perché facciamo scelte idiote?, avrei voluto chiedergli. Ma non la metterebbe mai così, Sunstein: per lui non esiste nemmeno l’irrazionalità. Esistono le perturbazioni, il chiasso, le bugie, i pregiudizi, le manipolazioni – esistono gli ostacoli che ci fanno ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato sul terzo numero del Foglio Review, il mensile diretto da Annalena Benini che trovate in edicola oppure in digitale qui.è uno degli intellettuali più prolifici del pianeta, scrive moltissimo, lavora a intermittenza nel governo americano, insegna ad Harvard, è un costituzionalista, un economista e un sociologo – studial’umanità prende le proprie decisioni, le ragioni per cui spesso facciamo deviazioni inattese rispetto al nostro e al suo unico interesse: vivere tutti meglio. Quindi lei cerca di capire perché facciamo scelte idiote?, avrei voluto chiedergli. Ma non la metterebbe mai così,: per lui non esiste nemmeno l’irrazionalità. Esistono le perturbazioni, il chiasso, le bugie, i pregiudizi, le manipolazioni – esistono gli ostacoli che ci fanno ...

Ultime Notizie dalla rete : vino virtù Dallo speck alla finocchiona, fino ad arrivare alla 'nduja. Ecco i salumi più amati dagli italiani Insomma, non solo gusto, ma anche capacità di mantenere buoni rapporti diplomatici, fra le virtù ... così l'aroma della Finocchiona è capace di camuffare anche il sapore del vino più imbevibile ", ...

Bottega Veneta, Tommy Hilfiger e le altre fashion news della settimana Proprio in virtù di questa considerazione il brand ha lanciato Bottega for Bottegas , una sorta di ... dal vino ligure alla cartiera amalfitana, dalla liuteria pavese al biscottificio alessandrino. #...

