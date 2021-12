Cina, Gvs acquisisce il 100% di Shanghai Transfusion Technology (Di domenica 26 dicembre 2021) Gvs, azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, comunica di aver stipulato, tramite la sua controllata al 100% GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd. , un accordo vincolante con Ningbo Fuji Medical Technology Co. Ltd. , società controllata dalla Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., per acquisire l’intero capitale sociale di Shanghai Transfusion Technology Co. Ltd., azienda con sede a Shanghai attiva nella produzione e vendita di prodotti legati al trattamento del sangue. L’acquisizione della società rappresenta un’opportunità strategica unica per GVS per entrare appieno nel mercato healthcare cinese con la possibilità di realizzare sinergie in ambito commerciale, industriale e di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Gvs, azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, comunica di aver stipulato, tramite la sua controllata alGVS(Suzhou) Co. Ltd. , un accordo vincolante con Ningbo Fuji MedicalCo. Ltd. , società controllata dallaFosun Pharmaceutical (Group) Co., per acquisire l’intero capitale sociale diCo. Ltd., azienda con sede aattiva nella produzione e vendita di prodotti legati al trattamento del sangue. L’acquisizione della società rappresenta un’opportunità strategica unica per GVS per entrare appieno nel mercato healthcare cinese con la possibilità di realizzare sinergie in ambito commerciale, industriale e di ...

