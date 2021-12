Boxing Day oggi | quali partite si giocano e quali sono state rinviate Orari | canali tv | programma | streaming

(Di domenica 26 dicembre 2021) Come ogni Santo Stefano torna anche nel 2021 il tradizionaleDay, appuntamento con la diciannovesima giornata della Premier League, seppur ridotto a causa dei molteplici rinvii a causa dell’emergenza covid che sta decimando ildel campionato inglese. Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton delle 16infatti, per un menù comunque ricchissimo nel pomeriggio. Il Manchester City di Pep Guardiola se la vedrò infatti con il Leicester, nel match trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport Football, insu Sky Go e NOW. Contemporaneamente anche Norwich-Arsenal, Tottenham-Crystal Palace e West Ham-Southampton, con il Chelsea che alle 18.30 se la vedrà con l’Aston Villa in trasferta, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ...

Advertising

SkySport : Domani torna il grande calcio su Sky Sport: il programma del Boxing Day #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport - DiMarzio : #PremierLeague | La programmazione del #BoxingDay su Sky Sport - diconodioggi : RT @fedram67: “Il 26 dicembre del 1929, Boxing Day, Virginia è a Monk’s House: è felice della solitudine che regna nel suo monastero.” Nad… - robertis_emilia : RT @fedram67: “Il 26 dicembre del 1929, Boxing Day, Virginia è a Monk’s House: è felice della solitudine che regna nel suo monastero.” Nad… - enzolampard : RT @calcioinglese: Ci sarebbero tanti modi per augurarvi buon Natale, ma questo messaggio di Jurgen Klopp è forse la cosa in assoluto migli… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxing Day

Natale è ormai alle spalle , il pranzo e il cenone del 25 dicembre li abbiamo passati tra emozione e affetto, ma manca ancora il "" da festeggiare. Ma tanti italiani, in queste ore, sono ...CALCIO ESTERO SKY SPORT PREMIER LEAGUE - 19giornata Tutte le partite live su Sky e in streaming su NOW (disponibili su Sky Go, anche in HD) A Santo Stefano il tradizionaleDIRETTA GOL PREMIER LEAGUE per le partite delle ore 16 del 26 Dicembre La Premier League non si ferma nonostante l' ondata di Covid che sta colpendo in maniera massiccia il Regno Unito in ...Il Newcastle ospita il Manchester United di Cristiano Ronaldo nel Boxing Day. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.La Serie A è scesa in campo anche nel giorno di Santo Stefano e insieme ricordiamo quando è accaduto per l'ultima volta in passato ...