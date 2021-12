Traffico Roma del 25-12-2021 ore 14:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio ancora buone feste tutto tranquillo in queste ore sono avete viale della capitale poco il Traffico registrato sul Raccordo Anulare consolari tutto anche sulla tangenziale è rimasta addirittura chiusa al Traffico tra la batteria Nomentana all’uscita Pietralata Monti Tiburtini Dopo un incidente che ne aveva appunto determinato la chiusura in direzione di San Giovanni e ricordiamo la chiusura di Porta Portese nelle due direzioni devi azioni possibili per via Induno attenzione interdetto anche il transito pedonale condizioni del tempo a tratti per rubate su gran parte della regione non si esclude la possibilità di qualche nevicate in quota sulla dorsale appenninica soprattutto al confine con l’Abruzzo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio ancora buone feste tutto tranquillo in queste ore sono avete viale della capitale poco ilregistrato sul Raccordo Anulare consolari tutto anche sulla tangenziale è rimasta addirittura chiusa altra la batteria Nomentana all’uscita Pietralata Monti Tiburtini Dopo un incidente che ne aveva appunto determinato la chiusura in direzione di San Giovanni e ricordiamo la chiusura di Porta Portese nelle due direzioni devi azioni possibili per via Induno attenzione interdetto anche il transito pedonale condizioni del tempo a tratti per rubate su gran parte della regione non si esclude la possibilità di qualche nevicate in quota sulla dorsale appenninica soprattutto al confine con l’Abruzzo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ...

