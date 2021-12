Maddalena Corvaglia: “Un Natale particolare”, l’ex velina in ospedale (Di sabato 25 dicembre 2021) Maddalena Corvaglia spiazza tutti, per lei questo è un Natale davvero particolare e lei sue parole fanno davvero preoccupare tutti. Che cosa è successo all’ex velina? Getty ImagesE’ un Natale diverso quello dell’ex velina bionda che tutto il pubblico conosce molto bene e che negli ultimi mesi è finita al centro del gossip per la sua relazione con Paolo Berlusconi con cui pare fare coppia fissa da diverso tempo ormai. Il motivo che però ha fatto preoccupare davvero tutti è rinchiuso nelle parole che lei stessa inserisce come didascalia del suo post in cui racconta il motivo per cui questo è un Natale completamente diverso dal solito. Qualcosa che davvero nessuno si aspettava e che ha lasciato tutti ... Leggi su chenews (Di sabato 25 dicembre 2021)spiazza tutti, per lei questo è undavveroe lei sue parole fanno davvero preoccupare tutti. Che cosa è successo al? Getty ImagesE’ undiverso quello delbionda che tutto il pubblico conosce molto bene e che negli ultimi mesi è finita al centro del gossip per la sua relazione con Paolo Berlusconi con cui pare fare coppia fissa da diverso tempo ormai. Il motivo che però ha fatto preoccupare davvero tutti è rinchiuso nelle parole che lei stessa inserisce come didascalia del suo post in cui racconta il motivo per cui questo è uncompletamente diverso dal solito. Qualcosa che davvero nessuno si aspettava e che ha lasciato tutti ...

