Lucio, non regge alle botte prese dalla mamma e dalla compagna di lei: muore 5 anni (Di sabato 25 dicembre 2021) Un bambino di 5 anni picchiato fino a provocarne il decesso. Ad ucciderlo la sua stessa madre assieme alla compagna di lei. Getty Immages/Jack TaylorL’omicidio di un bambino non può mai lasciare indifferenti. Qualche tempo fa ha sconvolto tutti la notizia di una mamma di Milano che ha ucciso la sua bimba di 2 anni. Questa volta, invece, la vittima di anni ne aveva 5, si chiamava Lucio Abel Dupuy ed è stato picchiato a morte dalla madre e dalla compagna di lei. La tragedia – riporta Il Mattino – si è consumata nella provincia di La Pampa, in Argentina. Il 26 novembre il bambino era stato portato da sua madre – la 24enne Magdalena Expósito Valenti e dalla sua fidanzata, ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Un bambino di 5picchiato fino a provocarne il decesso. Ad ucciderlo la sua stessa madre assieme alladi lei. Getty Immages/Jack TaylorL’omicidio di un bambino non può mai lasciare indifferenti. Qualche tempo fa ha sconvolto tutti la notizia di unadi Milano che ha ucciso la sua bimba di 2. Questa volta, invece, la vittima dine aveva 5, si chiamavaAbel Dupuy ed è stato picchiato a mortemadre edi lei. La tragedia – riporta Il Mattino – si è consumata nella provincia di La Pampa, in Argentina. Il 26 novembre il bambino era stato portato da sua madre – la 24enne Magdalena Expósito Valenti esua fidanzata, ...

LucioFi62754038 : WHO ARE DOCTOR COSCIA IN ZONE AVVOCATA NAPLES? LUCIO FINAMORE INVALIDO CIVILE IN CRISTO UOMO NON GAY, NON LADRO CON… - lucio_massardo : @fenderfretless ...non proprio a caso: c'è chi come me va a far la spesa per il pranzo di Natale e chi va in sala di incisione... - degliu2sonobono : Grande Lupo Lucio ti seguo da quando nemmeno esisteva la sagra della merda (Se non sapete di cosa sto parlando sie… - latwittipe : @Cirodanapoli Eh vedi? A me spuntano i cuoricini. ?? P.S. Ma non era La canzone del sole di Lucio Battisti che diceva così? - flaviotiravento : RT @flaviotiravento: -