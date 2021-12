Jorginho, un anno stellare macchiato dai due rigori falliti con la Svizzera (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2021 sta per volgere al termine, lasciandosi alle spalle gli incredibili successi azzurri ottenuti nell’arco degli ultimi dodici mesi. Tra questi spicca sicuramente l’Europeo conquistato dall’Italia di Roberto Mancini, vittoriosa dopo i calci di rigore nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. Uno dei principali protagonisti ed artefici del trionfo azzurro è stato Jorginho che, a livello personale, ha vissuto la miglior annata della propria carriera, soprattutto per il numero di trofei e riconoscimenti messi in bacheca. L’anno del centrocampista del Chelsea inizia subito con il piede giusto, poiché con il nuovo tecnico Thomas Tuchel acquisisce il ruolo di leader della linea mediana insieme a N’Golo Kanté ed aiuta la squadra inglese a centrare delle vittorie rilevanti in Premier League, FA Cup e Champions League. Proprio nelle grandi notti ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2021 sta per volgere al termine, lasciandosi alle spalle gli incredibili successi azzurri ottenuti nell’arco degli ultimi dodici mesi. Tra questi spicca sicuramente l’Europeo conquistato dall’Italia di Roberto Mancini, vittoriosa dopo i calci di rigore nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. Uno dei principali protagonisti ed artefici del trionfo azzurro è statoche, a livello personale, ha vissuto la miglior annata della propria carriera, soprattutto per il numero di trofei e riconoscimenti messi in bacheca. L’del centrocampista del Chelsea inizia subito con il piede giusto, poiché con il nuovo tecnico Thomas Tuchel acquisisce il ruolo di leader della linea mediana insieme a N’Golo Kanté ed aiuta la squadra inglese a centrare delle vittorie rilevanti in Premier League, FA Cup e Champions League. Proprio nelle grandi notti ...

Advertising

CB_Ignoranza : Oggi compie 30 anni Jorginho che nel 2021 ha vinto solamente: Champions, Europeo, Supercoppa Uefa e Calciatore del… - zazoomblog : Jorginho un anno stellare macchiato dai due rigori falliti con la Svizzera - #Jorginho #stellare #macchiato… - sportli26181512 : #Governance #Notizie I migliori giocatori per The Guardian: Jorginho in top 10: Per il secondo anno consecutivo Rob… - ThePiper1 : @nili987 @lanini66 ci giocammo jorginho tutto il secondo anno di benitez perché d'estate invece di fare preparazion… - Diegosper : @Mirko799 @DoctorM77 @giacomo1994_ bah, il napoli di sarri il primo anno aveva gente come albiol, higuain,hamsik,jorginho. Altro livello -