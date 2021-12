Con la morte dei 3 operai torinesi schiacciati dalla gru non si contano più gli incidenti sul lavoro. Una strage continua (Di sabato 25 dicembre 2021) di Roberto Tumbarello La procura ha aperto un’inchiesta. Ma non è un argine alla carneficina quotidiana. Se ne apre più di una al giorno dalle Alpi alla Sicilia che finiscono nel nulla, solo piccole multe. Una presa in giro. Nei primi 10 mesi dell’anno sono già 1017 le vittime. Più di 100 bimbi orfani al mese, tre al giorno. Non basta il cordoglio. Bisogna aumentare i controlli. Anziché potenziare la prevenzione, finora è convenuto alle aziende risarcire le famiglie. Dobbiamo aspettare che aumentino gli incidenti perché convenga tutelare la vita degli operai? Oppure augurarci una nuova crisi perché scarseggi il lavoro? Solerti carabinieri sfidano Graziano Mesina quasi ottantenne a un’ennesima evasione. Finora ne ha collezionate otto Non credo che ci siano altri detenuti così anziani. La legge è tollerante con la terza età tranne col ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) di Roberto Tumbarello La procura ha aperto un’inchiesta. Ma non è un argine alla carneficina quotidiana. Se ne apre più di una al giorno dalle Alpi alla Sicilia che finiscono nel nulla, solo piccole multe. Una presa in giro. Nei primi 10 mesi dell’anno sono già 1017 le vittime. Più di 100 bimbi orfani al mese, tre al giorno. Non basta il cordoglio. Bisogna aumentare i controlli. Anziché potenziare la prevenzione, finora è convenuto alle aziende risarcire le famiglie. Dobbiamo aspettare che aumentino gliperché convenga tutelare la vita degli? Oppure augurarci una nuova crisi perché scarseggi il? Solerti carabinieri sfidano Graziano Mesina quasi ottantenne a un’ennesima evasione. Finora ne ha collezionate otto Non credo che ci siano altri detenuti così anziani. La legge è tollerante con la terza età tranne col ...

Advertising

GassmanGassmann : …altri 120 persone morte con #Covid_19 dobbiamo tenere duro, usare tutte le precauzioni e aiutare il personale medi… - borghi_claudio : Finiti i lavori oggi della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il prossimo appuntamento è a Siena c… - GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - claudiadevecchi : @doriananera Anche a me è morta mia mamma ma ancora oggi ho più paura della Sanità che del Covid. Dipende dalla si… - ildenaro_it : Con la #morte dei 3 #operai #torinesi schiacciati dalla #gru non si contano più gli #incidenti sul #lavoro. Una… -