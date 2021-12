Zingaretti | “In 9 anni il Lazio è diventato motore di sviluppo e lavoro”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Il Consiglio regionale ha approvato il nono bilancio regionale sotto la mia presidenza. In questiile’ passato da regione caratterizzata da crisi e difficoltà adello, proe apripista di buone pratiche in tutto il Paese”. Così in una nota il Presidente della Regione, Nicola, che aggiunge: “Oggi si apre una stagione di nuovi investimenti affinché ilcontinui ad essere sempre più competitivo in Italia e in Europa. Le risorse che mettiamo in campo con il Bilancio previsionale e la Legge di stabilità ci permettono di costruire una programmazione di interventi mirata ed efficace. Trasporti, sanità, ambiente,, impresa e interventi in ambito ...