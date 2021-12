Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.3 e sciame sismico durante tutta la notte (Di venerdì 24 dicembre 2021) Decine di scosse sono state avvertite durante tutta la notte tra il 23 e 24 dicembre nella provincia di Catania. La più forte, di magnitudo 4,3, è stata registrata dall’Ingv alle 22:33 e avvertita nell’intera isola. L’ipocentro è stato localizzato a sei chilometri a sud-est di Motta Sant’Anastasia e una profondità di undici chilometri. La stessa zona dove erano già state localizzati, dalle 21:36, altri cinque sismi di magnitudo compresa tra 2,4 e 3,3. Dopo il Terremoto delle 22:33 uno sciame sismico ha interessando tutta la zona di Motta Sant’Anastasia con una decina di scosse registrate dall’Ingv di energia compresa tra 1,6 e 2,8 di magnitudo. Un’ultima scossa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Decine di scosse sono state avvertitelatra il 23 e 24 dicembre nella provincia di. La più forte, di4,3, è stata registrata dall’Ingv alle 22:33 e avvertita nell’intera isola. L’ipocentro è stato localizzato a sei chilometri a sud-est di Motta Sant’Anastasia e una profondità di undici chilometri. La stessa zona dove erano già state localizzati, dalle 21:36, altri cinque sismi dicompresa tra 2,4 e 3,3. Dopo ildelle 22:33 unoha interessandola zona di Motta Sant’Anastasia con una decina di scosse registrate dall’Ingv di energia compresa tra 1,6 e 2,8 di. Un’ultimadi ...

emergenzavvf : ?? #Catania #Terremoto, alle 22.33 registrata una scossa con ML 4.3, epicentro nel comune di Motta Sant'Anastasia. N… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata dall'Ingv alle 21.33 nel Catanese. L'evento è stato… - DPCgov : ??#Terremoto #Catania La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territ… - gigliola_betto : @INGVterremoti Continua ancora!?? CHE Strano noto che a Dicembre LA PROVINCIA DI CATANIA viene coinvolta da SCOSSE… - Sebla991 : Ok, per quest'anno cavallette ne abbiamo? #Terremoto #eruzione #stromboli #Catania -