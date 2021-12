Storia di un medico e il dovere da rispettare di ciascuno di noi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche i dottori muoiono, come tutti. Mentre curavano i malati di Covid, ne sono morti, in Italia, 359. Eppure, ci sono storie come quella del dottor Raffaele Sebastiani, chirurgo, morto due notti fa a Bari, che ti si stampano nel cervello, almeno a me. Nelle fotografie, il dottor Sebastiani ha una bella faccia limpida, la barba lunga, gli occhiali, e un sorriso appena accennato. Potrebbe fare il portantino, l’infermiere, non c’è arroganza, non c’è prosopopea, sul suo viso. Eppure era famoso, era stimato. Lavorava al Policlinico. La mattina era stato in sala operatoria, fino alle due. Poi era tornato a casa. Ma era “reperibile”, come si dice nel gergo degli ospedali. Vuol dire che, se c’è una emergenza, chiamano te. Mercoledì sera, è squillato il telefono. Non so, me lo immagino con la moglie, con le sue due figlie, mentre magari studia, in salotto e ogni tanto guarda le ragazze che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche i dottori muoiono, come tutti. Mentre curavano i malati di Covid, ne sono morti, in Italia, 359. Eppure, ci sono storie come quella del dottor Raffaele Sebastiani, chirurgo, morto due notti fa a Bari, che ti si stampano nel cervello, almeno a me. Nelle fotografie, il dottor Sebastiani ha una bella faccia limpida, la barba lunga, gli occhiali, e un sorriso appena accennato. Potrebbe fare il portantino, l’infermiere, non c’è arroganza, non c’è prosopopea, sul suo viso. Eppure era famoso, era stimato. Lavorava al Policlinico. La mattina era stato in sala operatoria, fino alle due. Poi era tornato a casa. Ma era “reperibile”, come si dice nel gergo degli ospedali. Vuol dire che, se c’è una emergenza, chiamano te. Mercoledì sera, è squillato il telefono. Non so, me lo immagino con la moglie, con le sue due figlie, mentre magari studia, in salotto e ogni tanto guarda le ragazze che ...

