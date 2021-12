Roma, scoperta organizzazione paramilitare terroristica: la ”jihad bianca” insegnava ai ragazzi come confezionare esplosivi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma. Una lunga e complessa indagine che ha portato, infine, all’arresto del fondatore di una delle associazioni paramilitari più temute e sovversive degli ultimi anni. E’ nota come ”Unione forze identitarie”, o con acronimo UFI. Una struttura paramilitare suprematista, operativa su tutto il territorio nazionale. E molto vicina al gruppo estremista e suprematista bianco FEUERKRIEG DIVISION, ramo della più nota “ATOMWAFFEN DIVISIN”, inserito dal governo britannico nella lista dei gruppi terroristici più pericolosi. Nel pomeriggio di ieri, su richiesta di questa Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto il fondatore e leader della UFI: “Associazione Sovversiva” è il capo d’imputazione sulla base del quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha anche disposto per altri 4 componenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021). Una lunga e complessa indagine che ha portato, infine, all’arresto del fondatore di una delle associazioni paramilitari più temute e sovversive degli ultimi anni. E’ nota”Unione forze identitarie”, o con acronimo UFI. Una strutturasuprematista, operativa su tutto il territorio nazionale. E molto vicina al gruppo estremista e suprematista bianco FEUERKRIEG DIVISION, ramo della più nota “ATOMWAFFEN DIVISIN”, inserito dal governo britannico nella lista dei gruppi terroristici più pericolosi. Nel pomeriggio di ieri, su richiesta di questa Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto il fondatore e leader della UFI: “Associazione Sovversiva” è il capo d’imputazione sulla base del quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diha anche disposto per altri 4 componenti ...

