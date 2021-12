Polizia spara a un sospetto e uccide una ragazzina 14enne: stava provando degli abiti in un negozio (Di venerdì 24 dicembre 2021) sparano ad un uomo sospettato di aver aggredito una persona e lo uccidono, ma i proiettili feriscono una donna e uccidono una ragazzina . E' terribile quanto avvenuto a Los Angeles , North Hollywood, ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021)no ad un uomo sospettato di aver aggredito una persona e lo uccidono, ma i proiettili feriscono una donna e uccidono una. E' terribile quanto avvenuto a Los Angeles , North Hollywood, ...

