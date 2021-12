Natale 2021: gli auguri dei sindaci di Giugliano, Mugnano, Qualiano, Calvizzano e Melito (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gli auguri dei sindaci di Giugliano, Qualiano, Mugnano, Calvizzano e Melito. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Glideidi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

juventusfc : ? ???????? ? ???????????????????????? Il regalo di Natale che volevamo: chiudere con una vittoria il 2021! ?? #ForzaJuve - enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - Agenzia_Ansa : VIDEO | Favola di Natale, i colleghi donano le ferie per permettere di andare in pensione a un lavoratore malato.… - DOcastaldo : Vigilia di #Natale 2021 Sant'Elia (PA) #BuonNatale e #BuoneFeste - ChiaraBlog : PAROLA Anno Liturgico C: SANTO NATALE -