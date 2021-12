Marco Lobasso In un anno incredibile come il 2021 | non è stato facile trovare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marco Lobasso

Leggo.it

In un anno incredibile come il 2021, non è stato facile trovare momenti negativi del nostro amato sport azzurro. Dominano le immagini dei Giochi di Tokyo, l'abbraccio tra Marcell Jacobs, ...Per, firma di Leggo e Il Mattino, Alfredo Pigna "è stato un collega mai avaro di consigli e un maestro di ineguagliabile talento. Aveva la capacità di cogliere gli aspetti che ...Marco LobassoIn un anno incredibile come il 2021, non è stato facile trovare momenti negativi del nostro amato sport azzurro. Dominano le immagini dei Giochi di Tokyo, l'abbraccio tra ...Le testimonianze di grandi campioni e colleghi che hanno conosciuto Alfredo Pigna, momento di profonda emozione nella sala conferenze del castello medievale di Guardia Sanframondi (Benevento), locatio ...