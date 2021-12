Macron convoca consiglio difesa lunedì per Super green pass

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Macron convoca

Agenzia ANSA

Il presidente francese Emmanuelha convocato per lunedì alle 16 un consiglio di difesa sanitario dedicato al Covid - 19, poco prima del Consiglio dei ministri che dovrà trasformare il pass sanitario in pass vaccinale (l'...... ma lidopo lo sciopero del 16... Disabilità, Draghi: il governo non ha tolto risorse al ... Pécresse, sfidante di: la Costituzione ha la precedenza sul diritto Ue.... Sorpresa: anche ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per lunedì alle 16 un consiglio di difesa sanitario dedicato al Covid-19, poco prima del Consiglio dei ministri che dovrà trasformare il pass sanita ...Francia rompió el récord de contagios por Covid-19 este jueves, pues presentó más de 91 mil nuevos casos confirmados y un alza en el número de muertes.