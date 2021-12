Kate Middleton, la bizzarra regola che dovrebbe seguire (e che stupì Meghan) (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Duchessa di Cambridge un giorno sarà la Regina consorte d’Inghilterra, eppure Kate Middleton oggi deve ancora sottostare a una regola piuttosto bizzarra imposta dal protocollo di corte. Kate, infatti, deve riservare un rispetto particolare a chi è più in altro in grado rispetto a lei e, soprattutto, ha diverse regole da rispettare quando è senza William. Quando è sola, infatti, Kate Middleton deve inchinarsi davanti alle principesse di “sangue”, ovvero quelle che hanno acquisito il titolo per nascita. E quindi Kate deve dimostrare delle riverenze alla Principessa Anna, ma anche a Beatrice ed Eugenia e, in teoria, dovrebbe inchinarsi anche al cospetto dei suoi figli George, Charlotte e Louis, tutti e tre “di sangue reale”. Le cose ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Duchessa di Cambridge un giorno sarà la Regina consorte d’Inghilterra, eppureoggi deve ancora sottostare a unapiuttostoimposta dal protocollo di corte., infatti, deve riservare un rispetto particolare a chi è più in altro in grado rispetto a lei e, soprattutto, ha diverse regole da rispettare quando è senza William. Quando è sola, infatti,deve inchinarsi davanti alle principesse di “sangue”, ovvero quelle che hanno acquisito il titolo per nascita. E quindideve dimostrare delle riverenze alla Principessa Anna, ma anche a Beatrice ed Eugenia e, in teoria,inchinarsi anche al cospetto dei suoi figli George, Charlotte e Louis, tutti e tre “di sangue reale”. Le cose ...

