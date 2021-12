Il Natale è un patrimonio comune: evitiamo di deturparlo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un significativo indizio della lontananza di certe istituzioni, in questo caso europee, dai sentimenti e bisogni della gente comune è stato recentemente rappresentato dalla presa di posizione “linguistica” della Commissaria europea all’uguaglianza, che fra le altre cose raccomandava di non usare nel linguaggio burocratico la parola “Natale”, forse allo scopo di non urtare la suscettibilità dei sempre più numerosi cittadini dell’Unione non di fede cristiana. Pare poi che fortunatamente la signora Helena Dalli abbia capito l’inopportunità di tale sua esternazione e che abbia ritirato le linee guida che contenevano fra l’altro tale invito. Bene, occorre augurarsi al tempo stesso che il prezioso e ben retribuito lavoro della Commissaria e dei funzionari che a lei fanno capo sia dedicato in modo più mirato e costruttivo a raggiungere effettivamente il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un significativo indizio della lontananza di certe istituzioni, in questo caso europee, dai sentimenti e bisogni della genteè stato recentemente rappresentato dalla presa di posizione “linguistica” della Commissaria europea all’uguaglianza, che fra le altre cose raccomandava di non usare nel linguaggio burocratico la parola “”, forse allo scopo di non urtare la suscettibilità dei sempre più numerosi cittadini dell’Unione non di fede cristiana. Pare poi che fortunatamente la signora Helena Dalli abbia capito l’inopportunità di tale sua esternazione e che abbia ritirato le linee guida che contenevano fra l’altro tale invito. Bene, occorre augurarsi al tempo stesso che il prezioso e ben retribuito lavoro della Commissaria e dei funzionari che a lei fanno capo sia dedicato in modo più mirato e costruttivo a raggiungere effettivamente il suo ...

