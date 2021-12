Il mondo ha un problema che si chiama debito Ma c’è chi sta meglio Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 dicembre 2021) È allarme rosso. È stato soprattutto il Fondo monetario ad esternare tutta la sua preoccupazione: ilglobale – ha titolato in un suo ultimo e recente report – ha raggiunto i 226 trilioni di dollari. Collocandosi, ormai al 256 per cento del Pil mondiale. L’accelerazione è stata particolarmente intensa nel 2020, a causa della pandemia. Vi ha contribuito, da un lato la maggiore spesa pubblica che si è resa necessaria per supportare famiglie ed imprese, alle prese con il lockdown; dall’altro la forte caduta del Pil (meno 3,1 a livello globale), che ha coinvolto, seppure in misura diversa, tutti i Paesi: meno 4,5 per cento per le economie avanzate e 2,1 per quelle emergenti. Nel 2020 l’aumento percentuale maggiore si è verificato per ilpubblico. “Durante la pandemia, – annota il report – i governi e le banche centrali hanno garantito ...