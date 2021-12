Il 2021 di Jannik Sinner | da n 37 a n 10 del mondo | le ATP Finals e una crescita inesorabile

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Per spiegare l’eccezionalità dial numero 10 dela vent’anni non bisogna far riferimento alla sola età. Del resto, l’altoatesino non è il primo ad esser giunto in top ten a vent’anni: c’è chi è riuscito ad arrivarci ancora prima, e alcuni di quei giocatori sono tuttora in attività. Quello che fa impressione, invece, è che fino a soltanto tre anni e dieci mesi fa era senza ranking ATP. Ci è entrato per la prima volta il 12 febbraio del 2018. A quel tempo Roger Federer stava per tornare al numero 1 dela spese di Rafael Nadal, Novak Djokovic era in profonda crisi, Juan Martin del Potro era ancora numero 9 del. L’unica somiglianza con l’attualità, in breve, riguardava Alexander Zverev: al tempo era già quarto, oggi è terzo. Daniil Medvedev era numero 57, Stefanos Tsitsipas ...