Giancarlo Loquenzi: "Troppi virologi in tv? Il Governo per primo non sa comunicare" (Di venerdì 24 dicembre 2021) “A Giorgetti direi che il primo a non saper comunicare è il Governo. Questo ha alimentato il proliferare dei tanti virologi ed esperti in televisione”. Il giornalista di Rai Radio1 Giancarlo Loquenzi commenta a Huffpost lo sfogo in cabina di regia attribuito al ministro dello Sviluppo economico, secondo cui l’invasione nei talk show di esperti a vario titolo sta creando incertezze e confusione nella popolazione e pertanto andrebbe inviata una raccomandazione a televisioni pubbliche e private. “L’esecutivo negli anni pandemici ha gestito malissimo la comunicazione, in maniera opaca, senza dare ai cittadini gli strumenti per capire le misure prese. Così hanno creato terreno per la disinformazione” sottolinea Loquenzi, che ribalta la critica. “Il Governo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) “A Giorgetti direi che ila non saperè il. Questo ha alimentato il proliferare dei tantied esperti in televisione”. Il giornalista di Rai Radio1commenta a Huffpost lo sfogo in cabina di regia attribuito al ministro dello Sviluppo economico, secondo cui l’invasione nei talk show di esperti a vario titolo sta creando incertezze e confusione nella popolazione e pertanto andrebbe inviata una raccomandazione a televisioni pubbliche e private. “L’esecutivo negli anni pandemici ha gestito malissimo la comunicazione, in maniera opaca, senza dare ai cittadini gli strumenti per capire le misure prese. Così hanno creato terreno per la disinformazione” sottolinea, che ribalta la critica. “Il...

Advertising

HuffPostItalia : Giancarlo Loquenzi: 'Troppi virologi in tv? Il Governo per primo non sa comunicare' - gostanello : RT @ostvest: A prescindere dalla stupidaggine del finto vaccino da 400€, io non voglio vivere in un mondo dove giancarlo loquenzi può dire… - ostvest : A prescindere dalla stupidaggine del finto vaccino da 400€, io non voglio vivere in un mondo dove giancarlo loquenz… - LucianoRomeo9 : RT @GlosweetyGlo: @gloquenzi Se tu fossi in grado di scrivere un tweet sensato, non ti chiameresti giancarlo loquenzi! - Piero43 : RT @GlosweetyGlo: @gloquenzi Se tu fossi in grado di scrivere un tweet sensato, non ti chiameresti giancarlo loquenzi! -