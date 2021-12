Entro un mese il 30% dei posti in terapia intensiva occupati in tutte le regioni

(Di venerdì 24 dicembre 2021) "In quasileè prevista la probabilità di dover utilizzare il 20-30% deiletto per i pazienti che necessitano di terapie legate al Covid". Lo ha detto Silvio Brusaferro presidente dell'Iss e...

Ultime Notizie dalla rete : Entro mese

Secondo quanto riporta Ansa , Aifa si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra i 12 e i 15 anniildi gennaio . Dose di richiamo: allo studio il passaggio da 5 a 4 mesi È proprio sulle ...Aifa si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12 - 15 anniildi gennaio. 11.30 - Ricciardi: "Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi" - Il forte incremento dei ...Dal Senato è arrivato il primo sì alla legge di bilancio. Nella notte c’è stato il via libera alla fiducia con 215 voti ...Il provvedimento passa ora alla Camera per il via libera definitivo che arriverà entro la fine dell'anno. Tra le principali novità la riforma dell'Irpef, un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi ...