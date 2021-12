"È di casta inferiore". Studenti rifiutano il cibo della cuoca

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Succede nel villaggio di Jaul, in India. La, appartenente alladegli intoccabili, è stata alla fine licenziata. L'assunzione sarebbe avvenuta "in violazione di leggi"

Advertising

SamGibili1 : RT @MinutemanItaly: I #nobooster sono un gradino sopra quei paria dei #novax ma sempre casta di rango inferiore restano ??????? - gael99 : RT @MinutemanItaly: I #nobooster sono un gradino sopra quei paria dei #novax ma sempre casta di rango inferiore restano ??????? - Testament73 : RT @MinutemanItaly: I #nobooster sono un gradino sopra quei paria dei #novax ma sempre casta di rango inferiore restano ??????? - Maryljacb : RT @MinutemanItaly: I #nobooster sono un gradino sopra quei paria dei #novax ma sempre casta di rango inferiore restano ??????? - abunabuana : RT @MinutemanItaly: I #nobooster sono un gradino sopra quei paria dei #novax ma sempre casta di rango inferiore restano ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : casta inferiore

ilGiornale.it

... che si rifiutano da una settimana di mangiare alla mensa dell'istituto poiché la cuoca in servizio presso quest'ultima " appartiene a una". A finire al centro dello scandalo è stata ...... considerati un tempo intoccabili e di rango. Nonostante le leggi, l'episodio conferma una volta di più il persistere di un atteggiamento discriminatorio e del 'razzismo di' nel Paese.Succede nel villaggio di Jaul, in India. La cuoca, appartenente alla casta degli intoccabili, è stata alla fine licenziata. L'assunzione sarebbe avvenuta "in violazione di leggi" ...Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, cittadino australiano, ha presentato una richiesta di appello alla Corte suprema britannica contro il verdetto della corte inferiore... Varato dal Consiglio ...