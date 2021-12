Dove serve il Super Green Pass per entrare, dalle palestre ai musei: la lista completa delle attività (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le nuove misure che gli italiani stavano aspettando per le festività sono arrivate e sono tante le novità per cercare di arginare la diffusione del virus e della sua variante Omicron, ormai sempre più diffusa nel Paese per la sua maggiore contagiosità. Dall’obbligo delle mascherine all’aperto alla durata del Green Pass fino alla terza dose del vaccino, sono molte le restrizioni con cui dovranno fare i conti i cittadini. Prima fra tutti l’utilizzo del Super Green Pass, quella certificazione verde rafforzata che ora è stata estesa a più attività. Super Green Pass: ecco Dove serve con il nuovo Decreto, la lista completa Il Super ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le nuove misure che gli italiani stavano aspettando per le festività sono arrivate e sono tante le novità per cercare di arginare la diffusione del virus e della sua variante Omicron, ormai sempre più diffusa nel Paese per la sua maggiore contagiosità. Dall’obbligomascherine all’aperto alla durata delfino alla terza dose del vaccino, sono molte le restrizioni con cui dovranno fare i conti i cittadini. Prima fra tutti l’utilizzo del, quella certificazione verde rafforzata che ora è stata estesa a più: eccocon il nuovo Decreto, laIl...

Advertising

GennaroMaria498 : RT @SteveBJ77: Ma quindi, se serve il SGP anche solo per entrare al bar, dove faranno i loro bisogni le persone che si troveranno senza tal… - ValdeseChiesa : RT @lavenderbooks5: Successivamente, Vinay serve a Prali, dove fonda il centro ecumenico Agape, ancora oggi esistente. Agape è senza dubbio… - CorriereCitta : Dove serve il #SuperGreenPass per entrare, dalle palestre ai musei: la lista completa delle attività - akamasensei : Super Green Pass, dove serve e come si ottiene: tutte le info - Piersoft : Super Green Pass, dove serve e come si ottiene: tutte le info -