Dilagano i casi | + 42% in 7 giorni con 882 vittime

Advertising

RitaArso : @Myrdrwin @chetempochefa @RobertoBurioni La cosa che più mi preoccupa è che proprio nelle scuole dell’obbligo ci so… - AngeloMietitore : @SkyTG24 talmente sufficienti che i casi sono in costante crescita e le nuove varianti dilagano hahahaha ?????????????? - QdSit : #Covid, in #Sicilia dilagano i contagi, 1404 i nuovi casi, 12 morti ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dilagano casi

Leggo.it

Si impenna il numero dei nuovidi Covid in Italia: in sette giorni sono cresciuti del 42,3%. E nell'ultima settimana le vittime sono state 882, con un aumento del 33% rispetto ai sette giorni precedenti (le vittime erano state ...Gli attuali positivi al Covid, sono saliti a 1.287 per 100.000 abitanti; l'aumento dei nuoviè ... E' con i contagi cheil pensiero va già alla riapertura delle scuole, dopo le vacanze ...Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: in sette giorni sono cresciuti del 42,3%. E nell'ultima settimana le vittime sono state 882, con un aumento del 33% rispetto ai sette ...VENEZIA, 23 DIC - "Con oltre 5mila contagiati anche oggi viviamo una situazione che non ci fa dormire sonni tranquilli". E' condensata in queste parole del governatore Luca Zaia l'ansia per la progres ...