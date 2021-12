Caduta Libera, vincita da record: finisce in lacrime (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nell’ultima puntata di Caduta Libera il pubblico ha potuto assistere ad una vera e propria vincita da record con beffa finale. Ecco come sono andate le cose. Per il secondo giovedì di seguito la prima serata di Canale 5 è stata dedicata a Caduta Libera, lo speciale dedicato ai Campionissimi di tutte le edizioni di Leggi su youmovies (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nell’ultima puntata diil pubblico ha potuto assistere ad una vera e propriadacon beffa finale. Ecco come sono andate le cose. Per il secondo giovedì di seguito la prima serata di Canale 5 è stata dedicata a, lo speciale dedicato ai Campionissimi di tutte le edizioni di

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 secondo appuntamento con #CadutaLiberaCampionissimi condotto da @Gerry_Scotti… - LaMammaN1 : - bubinoblog : #ASCOLTITV 23 DICEMBRE 2021: THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA, CITTÀ SEGRETE, BORTONE, VID, P5, GEO - hwagaemarkt : non l'ex di mia sorella a caduta libera - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021: The Voice Senior, Caduta Libera, Città segrete, Master Chef, dati Auditel e sh… -