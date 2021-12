Arrivano le nuove misure per la variante Omicron | discoteche chiuse e niente feste in piazza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Leper contrastare la diffusione dellasono state annunciate nella giornata di ieri. Riassumendo non sarà possibile fareine lesarannofino al 31 gennaio. Ma non solo. Leper contrastare laSono tornati i dpcm, e leche proveranno a contrastare la. Non ci saranno più caffè al bancone per i non vaccinati, ci sarà bisogno di un super pass per andare in un museo o in palestra, le mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, per andare allo stadio o al cinema, e tamponi a campione per chi entra in Italia anche ...