Usa | la poliziotta che uccise l’afroamericano Wright è stata giudicata colpevole

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Kim Potter, l’agente di polizia che lo scorso 11 aprile a Minneapolisil ventenne afroamericano Dauntesparandogli con la pistola di ordinanza, è. La donna si era sempre difesa sostenendo si fosse trattato di un tragico errore, quello di aver scambiato l’arma per il taser. Potter èda una giuria della quale solo solo 12 giurati hanno espresso un verdettoper entrambi i capi di accusa. Si tratta di omicidio di primo e secondo grado, per i quali rischia rispettivamente fino a 10 e 15 anni di carcere. La condanna per l’ex agente, 49 anni, è attesa per le prossime settimane. L’accusa ha puntato tutto sulla grave negligenza dell’ex agente nonostante il suo addestramento con le armi da fuoco. ...