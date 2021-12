Un microchip sotto pelle al posto del Green Pass: addio a Qr code diventa tutto realtà (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’azienda sta lavorando ad un microchip da impiantare nelle persone. No, non vi stiamo raccontando l’ultima trama di un film di fantascienza, ma semplicemente il progetto a cui sta lavorando in questi ultimi tempi un’azienda svedese. microchip sottopelle, 23/12/2021 – Computermagazine.itObiettivo, fare in modo che le persone abbiano con se, senza necessariamente estrarre il proprio smartphone, il Green Pass. Una notizia che ovviamente non ha fatto altro che scatenare le polemiche, in particolare nel numeroso e variegato popolo dei no vax, già in allerta a seguito appunto delle ultime misure restrittive introdotte, non soltanto in Italia, fra lockodown per i non vaccinati con forti limitazioni della vita sociale. microchip ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’azienda sta lavorando ad unda impiantare nelle persone. No, non vi stiamo raccontando l’ultima trama di un film di fantascienza, ma semplicemente il progetto a cui sta lavorando in questi ultimi tempi un’azienda svedese., 23/12/2021 – Computermagazine.itObiettivo, fare in modo che le persone abbiano con se, senza necessariamente estrarre il proprio smartphone, il. Una notizia che ovviamente non ha fatto altro che scatenare le polemiche, in particolare nel numeroso e variegato popolo dei no vax, già in allerta a seguito appunto delle ultime misure restrittive introdotte, non soltanto in Italia, fra lockodown per i non vaccinati con forti limitazioni della vita sociale....

