Sergio Ramos ai ferri corti con la stampa francese: la stoccata dell’Equipe (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sergio Ramos e Parigi. Un amore che sembra non essere sbocciato. Il difensore, arrivato alla Tour Eiffel in estate, era uno dei colpi di teatro della faraonica campagna acquisti del club francese. Lo spagnolo, però, non ha mai trovato continuità in Francia, i continui infortuni hanno minato la sua stagione. Ieri, però, potrebbe essersi rotto definitivamente il rapporto tra l’ex Real Madrid e i tifosi parigini. Sergio-Ramos-Presentazione-Psg Entrato nel secondo tempo della sfida al Lorient, all’85’ ha rimediato un’espulsione. La stampa transalpina non ha preso bene questo provvedimento e l’Equipe non le ha mandate a dire al calciatore e al suo ex club. Questo il commento: “Ramos ha cercato di dare verticalità agli attacchi del PSG, ma forse pensava ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021)e Parigi. Un amore che sembra non essere sbocciato. Il difensore, arrivato alla Tour Eiffel in estate, era uno dei colpi di teatro della faraonica campagna acquisti del club. Lo spagnolo, però, non ha mai trovato continuità in Francia, i continui infortuni hanno minato la sua stagione. Ieri, però, potrebbe essersi rotto definitivamente il rapporto tra l’ex Real Madrid e i tifosi parigini.-Presentazione-Psg Entrato nel secondo tempo della sfida al Lorient, all’85’ ha rimediato un’espulsione. Latransalpina non ha preso bene questo provvedimento e l’Equipe non le ha mandate a dire al calciatore e al suo ex club. Questo il commento: “ha cercato di dare verticalità agli attacchi del PSG, ma forse pensava ...

Advertising

SkySport : ?? ROSSO PER SERGIO RAMOS ?? Il difensore lascia il Paris in 10 ?? HL ?? - CB_Ignoranza : Ieri Sergio Ramos è entrato al 46’, si è fatto ammonire all’81’ e all’86’ si è beccato il primo cartellino rosso da… - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: Sergio Ramos vede rosso: col Lorient è stato espulso per la VENTISETTESIMA volta in carriera ?? - GoalItalia : Sergio Ramos vede rosso: col Lorient è stato espulso per la VENTISETTESIMA volta in carriera ?? - lockon_cc07 : RT @ajansspor: Lionel Messi & Sergio Ramos ?? -