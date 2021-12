Sanitopoli in Basilicata. Assolto l’ex presidente Pittella. L’allora governatore Pd non pilotò i concorsi. Condannati però sette tra funzionari e dirigenti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Coinvolto nell’inchiesta sulla cosiddetta Sanitopoli lucana, arrestato tre anni fa, sospeso dalla carica e imputato, ieri l’ex presidente della Regione Basilicata, il dem Marcello Pittella, è stato Assolto dal Tribunale di Matera. Cadute le accuse mosse nei suoi confronti di aver pilotato dei concorsi insieme ai vertici dell’Asm, l’Azienda sanitaria di Matera. Una sentenza emessa dal Tribunale a fronte di una richiesta di condanna a tre anni di reclusione avanzata dal pm Salvatore Colella nei confronti dell’esponente del Partito democratico, attualmente consigliere regionale. IL CASO. Pittella venne arrestato il 6 luglio 2018 dalla Guardia di finanza e messo ai domiciliari (leggi l’articolo). Venne sospeso dalla carica, sostituito dalla vice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Coinvolto nell’inchiesta sulla cosiddettalucana, arrestato tre anni fa, sospeso dalla carica e imputato, ieridella Regione, il dem Marcello, è statodal Tribunale di Matera. Cadute le accuse mosse nei suoi confronti di aver pilotato deiinsieme ai vertici dell’Asm, l’Azienda sanitaria di Matera. Una sentenza emessa dal Tribunale a fronte di una richiesta di condanna a tre anni di reclusione avanzata dal pm Salvatore Colella nei confronti dell’esponente del Partito democratico, attualmente consigliere regionale. IL CASO.venne arrestato il 6 luglio 2018 dalla Guardia di finanza e messo ai domiciliari (leggi l’articolo). Venne sospeso dalla carica, sostituito dalla vice ...

