Rinnovo Bernardeschi, per la Juventus ora è una priorità (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus vuole premiare Bernardeschi con la proposta per il Rinnovo con i bianconeri: c'è fiducia a riguardo Al momento sul tavolo non c'è una vera e propria trattativa per il Rinnovo di Bernardeschi. Come riporta Tuttosport, l'idea della Juventus è quella di parlarne nel nuovo anno. Bernardeschi ha già espresso la sua volontà di restare in bianconero, dunque non ci sarebbero problemi a riguardo. A gennaio il centrocampista va in scadenza e anche per questo che la Juventus dovrebbe andare cauta sulla situazione, ma vorrebbe premiare l'esterno azzurro visto anche l'attaccamento dimostrato alla maglia.

