Mps-David Rossi, i pm senesi contro la Commissione. Rizzetto (FdI): irrituale, a che titolo? (Di giovedì 23 dicembre 2021) I magistrati senesi che si sono occupati del caso di David Rossi, il capo della Comunicazione di Mps morto in circostanze misteriose e tuttora inspiegabili precipitando dalla finestra della sua stanza nella sede dell’Istituto di credito a Siena attaccano frontalmente, attraverso un loro legale, che è poi lo stesso avvocato che difende Ciro Grillo, figlio di Beppe, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del manager promossa e fortemente voluta dal deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. Un attacco che non ha precedenti nella storia repubblicana visto che, fra l’altro, i pm senesi, attraverso l’avvocato Andrea Vernazza, si spingono fino al punto di contestare perfino la scelta dei consulenti operata, in piena autonomia e secondo le prerogative del Parlamento, dalla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) I magistratiche si sono occupati del caso di, il capo della Comunicazione di Mps morto in circostanze misteriose e tuttora inspiegabili precipitando dalla finestra della sua stanza nella sede dell’Istituto di credito a Siena attaccano frontalmente, attraverso un loro legale, che è poi lo stesso avvocato che difende Ciro Grillo, figlio di Beppe, laparlamentare di inchiesta sulla morte del manager promossa e fortemente voluta dal deputato di Fratelli d’Italia, Walter. Un attacco che non ha precedenti nella storia repubblicana visto che, fra l’altro, i pm, attraverso l’avvocato Andrea Vernazza, si spingono fino al punto di contestare perfino la scelta dei consulenti operata, in piena autonomia e secondo le prerogative del Parlamento, dalla ...

Advertising

borghi_claudio : Giusto per capire con chi e con cosa abbiamo a che fare. David Rossi, rivelazioni shock riaprono il caso? - Le Ie… - Corriere : La moglie di David Rossi: «Suicida? No, custodiva segreti. Io mai stata sulla sua tomba» - ilriformista : Si tratta di 61 foto e due video girati dalla polizia la sera del 6 marzo 2013, giorno del decesso del dirigente di… - FrancescoBlotto : RT @Corriere: La moglie di David Rossi: «Suicida? No, custodiva segreti. Io mai stata sulla sua tomba» - Donzelli : Interessante intervista di @ClaudioBozza. Da non perdere per capire la verità su #DavidRossi -