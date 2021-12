Lockdown e vaccinazioni: Commissaria Ue, ogni Stato decide per conto suo (Di giovedì 23 dicembre 2021) ogni Stato membro decide sulla base della propria situazione e delle proprie cifre, ma la nostra sfida comune ora è aumentare urgentemente i tassi di vaccinazione, afferma la Commissaria cipriota L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 dicembre 2021)membrosulla base della propria situazione e delle proprie cifre, ma la nostra sfida comune ora è aumentare urgentemente i tassi di vaccinazione, afferma lacipriota L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lockdown e vaccinazioni: Commissaria Ue, ogni Stato decide per conto suo - gianko1975 : @BlasPas2 @Gigadesires questo dato l'hai preso dalla testolina del tuo Guru Giga axx?! ??????????????????????????? Hai aggiu… - AntonioDonatoPa : @LorenzoTondi @mamt__ Non fa le stesse cose. Che erano: Banchi a rotelle, lockdown, scuole chiuse, e praticamente z… - swimmerpg : @pollocanwait In UK a parte il primo lockdown e le prime vaccinazioni, mi pare abbiamo fatto ridere come gestione d… - GhironiQuinto : RT @liliaragnar: La pretesa di #Renzi: senza vergogna alcuna si schiera per il lockdown Cosa aspettarsi da questo massone che ha firmato i… -