Guess my age, Pierpaolo Pretelli: arriva la proposta a Giulia di… (Video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Guess my age: Pierpaolo Pretelli e la sua ironia sul primo anniversario con Giulia Salemi Ieri sera è andata in onda la puntata su TV8 di Guess my age con ospiti speciali Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra una battuta e l’altra, è stata una puntata scoppiettante. Ad un certo punto, Pierpaolo Pretelli ha parlato di anello e anniversario. Tutto bello se non fosse che la proposta di matrimonio non è ancora arrivata. Infatti Pier c’ha scherzato sopra, fingendo di essersi dimenticato l’anello di fidanzamento e che quindi non avrebbe potuto farle la proposta di matrimonio. I due fidanzati tra tre giorni festeggeranno il loro primo anniversario. Un anno fa si sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)my age:e la sua ironia sul primo anniversario conSalemi Ieri sera è andata in onda la puntata su TV8 dimy age con ospiti specialiSalemi e. Tra una battuta e l’altra, è stata una puntata scoppiettante. Ad un certo punto,ha parlato di anello e anniversario. Tutto bello se non fosse che ladi matrimonio non è ancorata. Infatti Pier c’ha scherzato sopra, fingendo di essersi dimenticato l’anello di fidanzamento e che quindi non avrebbe potuto farle ladi matrimonio. I due fidanzati tra tre giorni festeggeranno il loro primo anniversario. Un anno fa si sono ...

Advertising

____sugarcane : ci pensate che in una serata sola hanno rubato la scena a ben due proposte di matrimonio, quella nella puntata di g… - see_lallero : Pinocchio batte Tutta colpa di Freud - La serie che chiude male. Chi l'ha visto ha la strada libera, mentre Guess m… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 22 dicembre 2021: Pinocchio, Tutta colpa di Freud, Chi l'ha visto?, Guess My Age, dati Auditel… - Lucyinthesky_77 : RT @ETuttoMagico: Stasera in prima fila alle 21:15 sapete chi ci sarà prima di tutti sul divano a vedere Guess my Age? Proprio i gregorel??… - Blue_8Adventure : ieri sera sono CROLLATA e mi sono persa quei due babbi innamorati a guess my age dopo devo recuperare tutto -