Ellen Pompeo non ce la fa più: «Chiudete Grey's Anatomy» (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attrice, che da sconosciuta è diventata milionaria grazie alla serie di Shonda Rhimes, confessa di averne abbastanza del camice in tv Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attrice, che da sconosciuta è diventata milionaria grazie alla serie di Shonda Rhimes, confessa di averne abbastanza del camice in tv

Advertising

DreamMarika : @garofanorosso2 E se c’è il benestare di Ellen Pompeo allora c’è speranza… ?????? #JaprilSpinOff #Japril - dituttounpop : #GreysAnatomy 19 in corso le trattative per il rinnovo della #serietv - telodogratis : Ellen Pompeo non ne può più di Grey’s Anatomy: «La serie dovrebbe finire» - GioelePaglia : Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: 'Sto cercando di convincere tutti a concludere la serie' - dituttounpop : #GreysAnatomy fa guadagnare tutti troppo chiuderla è impossibile parola di Ellen Pompeo -