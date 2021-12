Dynamite 22.12.12 Holiday Bash! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un saluto ai lettori di ZW! Siamo pronti a Holiday Bash, episodio a tema natalizio di Dynamite. Lo show inizia con la splendida entrata di Adam Cole, il membro della Superkliq affronterà Orange Cassidy nell’opener della puntata. Adam Cole vs. Orange Cassidy (4 / 5) Opener molto divertente tra i due contendenti, non manca l’interferenza degli Young Bucks e Brandon Cutler ma il loro intervento viene stroncato sul nascere dai Best Friends e da due voli di Cassidy fuori dal ring. Duro colpo al ginocchio per Cole il quale era intenzionato a colpire Cassidy con il ‘Boom’, The Freshly Squeezed One evita lo evita e il membro della Superkiq si scontra rovinosamente sui gradoni d’acciaio. Dopo la pausa pubblicitaria il match procede ad alti ritmi con i due contendenti che sfoggiano il meglio del loro repertorio. Nel finale assistiamo ad un ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un saluto ai lettori di ZW! Siamo pronti aBash, episodio a tema natalizio di. Lo show inizia con la splendida entrata di Adam Cole, il membro della Superkliq affronterà Orange Cassidy nell’opener della puntata. Adam Cole vs. Orange Cassidy (4 / 5) Opener molto divertente tra i due contendenti, non manca l’interferenza degli Young Bucks e Brandon Cutler ma il loro intervento viene stroncato sul nascere dai Best Friends e da due voli di Cassidy fuori dal ring. Duro colpo al ginocchio per Cole il quale era intenzionato a colpire Cassidy con il ‘Boom’, The Freshly Squeezed One evita lo evita e il membro della Superkiq si scontra rovinosamente sui gradoni d’acciaio. Dopo la pausa pubblicitaria il match procede ad alti ritmi con i due contendenti che sfoggiano il meglio del loro repertorio. Nel finale assistiamo ad un ...

Ultime Notizie dalla rete : Dynamite Holiday AEW: Ex Superstar della WWE debutta a Dynamite "Holiday Bash" *VIDEO* SpazioWrestling.it "One of the greatest of all time" – Former WWE Intercontinental Champion sends a heartfelt message for Sting Sting is one of the most revered performers to ever step inside the squared circle and has been an inspiration to many in the wrestling business.

AEW: Ecco quando ci sarà la rivincita tra Adam Page e Bryan Danielson *UFFICIALE* Durante Dynamite “Holiday Bash”, il presidente Khan ha rivelato che tra due settimane, precisamente il 5 gennaio ci sarà il match tra il campione Adam Page e Bryan Danielson.

