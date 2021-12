Concorsi truccati all’Asl di Latina, un’intercettazione dà il via all’indagine: l’input arriva da Roma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Latina – Ammissioni di parti civili, su questo argomento è stata incentrata la terza udienza del processo legato ai Concorsi truccati all’Asl di Latina. Un iter giudiziale che vede 3 indagati. Per falsità ideologica in atti pubblici, rivelazione di segreti di ufficio il Presidente della Commissione d’esame e l’ex direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria locale e per rivelazione di segreto di ufficio e corruzione il senatore del Pd, Claudio Moscardelli. L’udienza di questa mattina ha visto il collegio difensivo dei tre indagati composto tra gli altri dagli avvocati Luca Giudetti, Renato Archidiacono e Leone Zeppieri, opporsi alla costituzione di parte civile delle associazioni e del Comune di Latina e di due candidate (leggi qui) una delle quali difese dall’avvocato Giulio ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021)– Ammissioni di parti civili, su questo argomento è stata incentrata la terza udienza del processo legato aidi. Un iter giudiziale che vede 3 indagati. Per falsità ideologica in atti pubblici, rivelazione di segreti di ufficio il Presidente della Commissione d’esame e l’ex direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria locale e per rivelazione di segreto di ufficio e corruzione il senatore del Pd, Claudio Moscardelli. L’udienza di questa mattina ha visto il collegio difensivo dei tre indagati composto tra gli altri dagli avvocati Luca Giudetti, Renato Archidiacono e Leone Zeppieri, opporsi alla costituzione di parte civile delle associazioni e del Comune die di due candidate (leggi qui) una delle quali difese dall’avvocato Giulio ...

