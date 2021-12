Conclusa prima fase Campionato: Milano al vertice (Di giovedì 23 dicembre 2021) Conclusa prima fase Campionato. Inter prima, Milan seconda, con un ritardo di quattro punti. Lo scorso anno invece si verificò il contrario, con i rossoneri che conquistarono il titolo d’inverno e i nerazzurri che inseguivano a due lunghezze di distanza. Rispetto alla passata stagione non sono cambiate neanche le prime sei posizioni in classifica. Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Juve e Roma, occupano sempre la posizione dalla prima alla sesta. Conclusa prima fase Campionato: come lo scorso anno Milano è in testa Con il turno infrasettimanale della diciannovesima giornata si è Conclusa la prima fase del Campionato 2021/22. Come lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021). Inter, Milan seconda, con un ritardo di quattro punti. Lo scorso anno invece si verificò il contrario, con i rossoneri che conquistarono il titolo d’inverno e i nerazzurri che inseguivano a due lunghezze di distanza. Rispetto alla passata stagione non sono cambiate neanche le prime sei posizioni in classifica. Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Juve e Roma, occupano sempre la posizione dallaalla sesta.: come lo scorso annoè in testa Con il turno infrasettimanale della diciannovesima giornata si èladel2021/22. Come lo ...

