Australian Open 2022: Murray in tabellone principale con una wild card (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andy Murray prenderà parte al tabellone principale degli Australian Open 2022, in quanto beneficiario di una wild card. Il pluricampione Slam britannico proverà a usufruire al massimo dell’opportunità concessagli dagli organizzatori del torneo, palesando il consueto pragmatismo che lo contraddistingue come grande tennista. Dopo l’esibizione al Mubadala Championship di Abu Dhabi, esperienza conclusa con una finale persa per mano di Andrey Rublev, Murray è pronto a ripartire al meglio nel 2022. Dopo un periodo scarno di risultati, anche a causa di persistenti problemi fisici, il britannico è ritornato in buona forma; umilmente applicatosi nei Challenger, Murray è tornato a far paura anche ad alti ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andyprenderà parte aldegli, in quanto beneficiario di una. Il pluricampione Slam britannico proverà a usufruire al massimo dell’opportunità concessagli dagli organizzatori del torneo, palesando il consueto pragmatismo che lo contraddistingue come grande tennista. Dopo l’esibizione al Mubadala Championship di Abu Dhabi, esperienza conclusa con una finale persa per mano di Andrey Rublev,è pronto a ripartire al meglio nel. Dopo un periodo scarno di risultati, anche a causa di persistenti problemi fisici, il britannico è ritornato in buona forma; umilmente applicatosi nei Challenger,è tornato a far paura anche ad alti ...

