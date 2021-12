Antonella e Lorena Flores, le due sorelle morte a Roma: ‘L’incidente forse causato da un cinghiale’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sta tenendo in questi momenti il funerale di Antonella e Lorena Flores, le due sorelle, le figlie ‘divine’ come ama definirle il papà Luis, morte in un terribile incidente all’alba di domenica mattina in via Cilicia. Antonella, la più grande, era alla guida della Peugeot 307 quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro un albero. Un impatto fatale e violento che non ha lasciato scampo a nessuna delle due. Due sorelle unite, sempre insieme, che poco prima avevano trascorso il sabato sera in un locale di Roma per festeggiare la laurea di un’amica. Leggi anche: Roma. Schianto contro l’albero: ecco chi erano Lorena e Antonella, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sta tenendo in questi momenti il funerale di, le due, le figlie ‘divine’ come ama definirle il papà Luis,in un terribile incidente all’alba di domenica mattina in via Cilicia., la più grande, era alla guida della Peugeot 307 quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro un albero. Un impatto fatale e violento che non ha lasciato scampo a nessuna delle due. Dueunite, sempre insieme, che poco prima avevano trascorso il sabato sera in un locale diper festeggiare la laurea di un’amica. Leggi anche:. Schianto contro l’albero: ecco chi erano, le ...

Advertising

CorriereCitta : Antonella e Lorena Flores, le due sorelle morte a Roma: ‘L’incidente forse causato da un cinghiale’ - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lorena e Antonella, a Centocelle i funerali delle sorelle morte a Roma in un incidente. «Abbiamo il cuore spezzato» htt… - rep_roma : La tragedia di via Cilicia. a Centocelle l'addio alle due sorelle: 'Antonella e Lorena in cielo, insieme per sempre… - ilmessaggeroit : Lorena e Antonella, a Centocelle i funerali delle sorelle morte a Roma in un incidente. «Abbiamo il cuore spezzato» - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Antonella e Lorena morte in via Cilicia: i funerali delle due giovani sorelle alla parrocchia di Centocelle -