Ancora disservizi all’ospedale di Formia | Simeone | “Stavolta tocca all’aferesi”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– “Cittadini in balia degli eventi e senza alcuna certezza in merito alle prestazioni sanitarie nella Asl di Latina”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe. “Non si può commentare altrimenti l’assoluto silenzio – prosegue– da parte del direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, rispetto ad uno rilevato presso l’ospedale di. Il 6 dicembre, facendo seguito agli appelli ricevuti da alcuni pazienti affetti da gravi patologie del sangue, come la poliglobulia, avevo inoltrato una nota, per conoscenza anche al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato, chiedendo di verificare l’accaduto e di intervenire al fine di dare ai cittadini risposte immediate e certe in merito all’erogazione di alcune ...

Il Faro Online

